نادية الجندي تشارك في تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حرصت الفنانة نادية الجندي على التواجد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على صديقها الفنان الراحل محمود ياسين، وكان من بين هؤلاء الحاضرين، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد السقا، والفنانة نهال عنبر، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، وأشرف عبدالغفور، ورشوان توفيق، ومنة بدر تيسير، وعبد الله مشرف بجانب عائلة الفنان الراحل زوجته الفنانة شهيرة وابنه الفنان عمرو محمود ياسين وشقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين.

وتم تشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، على أن يتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وتم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب انتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الساحة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ أقل من ساعتين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 10 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من إدارة الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

منذ 35 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ 8 دقائق

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي