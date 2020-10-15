نادية الجندي تشارك في تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين

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حرصت الفنانة نادية الجندي على التواجد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على صديقها الفنان الراحل محمود ياسين، وكان من بين هؤلاء الحاضرين، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد السقا، والفنانة نهال عنبر، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، وأشرف عبدالغفور، ورشوان توفيق، ومنة بدر تيسير، وعبد الله مشرف بجانب عائلة الفنان الراحل زوجته الفنانة شهيرة وابنه الفنان عمرو محمود ياسين وشقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين.



وتم تشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، على أن يتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وتم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب انتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.



ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.



وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الساحة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.