في جنازة محمود ياسين.. الظهور الأول لـ أمير شاهين بعد حفل زفافه

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وصل منذ قليل الفنان أمير شاهين، لصلاة جنازة النجم الراحل محمود ياسين ويعتبر الظهور الأول بعد حفل زفافه والذي تم إقامته منذ حوالي أسبوعين.



ويتواجد حتي الآن عدد كبير من نجوم الفن بالإضافة لأبناء النجم الراحل وزوجته الفنانة شهيرة.





حيث يتم الآن تشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، على أن يتم جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، حيث تم تأجيل الجنازة من الأمس لليوم بسبب ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.



ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء بعد دفن الجثمان فى المقابر، وتقام ليلة العزاء غداً الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة اليوم ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى