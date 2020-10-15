المتهمان بقتل فتاة المعادي يجرون معاينة تصويرية للجريمة





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها.

انتقل فريق من نيابة المعادي، اليوم الخميس، بصحبة المتهمين بقتل فتاة بالمعادي وسحلها، لإجراء المعاينة التصويرية وذلك بعدما اعترفا أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية بالجريمة.كما دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في الواقعة أن السبب محاولة سرقة.وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.