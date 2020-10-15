ضبط عامل ونجله أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزلهم بقليوب



انتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالى 8 متر، وقطر 2 متر، كما جرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهي عبارة عن موتور رفع مياه، 2 فأس، 2 كوريك، 4 غلق، 2 بكرة، أزمه، حبل، سلم.



جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد ضبط عامل ونجله أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار داخل منزلهم بدائرة مركز قليوب.