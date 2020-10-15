انطلاق الطائرة التي تقل أسرى الحكومة اليمنية من صنعاء باتجاه سيئون

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
وكالات
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انطلقت منذ قليل، الطائرة التي تقل أسرى الحكومة اليمنية من صنعاء باتجاه سيئون، حسبما ذكرت وسائل إعلامية.

 

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، ببدء أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين في اليمن.

 

وكان الصليب الأحمر الدولي، أكد أن عملية تبادل الأسرى في اليمن ستتم خلال ساعات، مؤكدًا أن الأمور تسير حتى الآن وفق الخطة المرسومة.

 

وفي وقت سابق، رحب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي،  بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وأشارالعقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى .

 

وتثمّن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولًا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

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