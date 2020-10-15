"التعبئة والإحصاء": ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب إلى 21.8 مليون طن

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 " معاً ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة ".

ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وجعل النظم الغذائية أكثر صموداً وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.

ان المحافظة على استدامة الغذاء الامن والمفيد هو جزء أساسي من مكافحة كوفيد 19 لذلك فعلينا ان ندعم أبطالنا من المزارعين والعاملين في جميع قطاعات النظام الغذائي الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال الغذاء من المزرعة الى المائدة في غُمرة الاضطرابات الناجمة عن ازمة كوفيد 19، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر فقراً وضعفاً الذين تضرروا اشد الضرر من الوباء واصلاح ما نتج عنه من هزات اقتصادية.

ومن أهم مؤشرات مصر بلغ إنتاج الحـبـوب 21.8 ملـيون طـن عام 2018/ 2019 مقـابل 20.7 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محاصيل القمح والأرز.

وبلـغ إنتــاج القــمح 8.6 ملـيون طــن عــام 2019/2018 مقـابـل 8.3 طـن عام 2018/2017 بنسـبة زيادة قدرها 2.5 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاجية الفدان من بالقمح خلال هذا العام .

بلـغ إنتــاج الأرز 4.8 مليون طـن عـــــام 2019/2018 مقــابل 3.1 ملـيون طــن عـام 2018/2017 بنســبة زيادة قـدرهـا 53.8 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9 %، وبلـغ إنتــاج الخضــر 20.5 مليـون طـن عـام 2018/ 2019مقـــابل 19.8مليـون طـن عــام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.1 ٪ .

ومن مؤشرات العالم، بلــغ إنتـاج الفــاكهة 11.7 مليــون طـــن عــام 2019/2018 مقابل 11.9 مليـون طن عـام 2018/2017 بنسـبة انخفاض قدرها 2.3٪، كما بلــغ إنتــاج الحبــــوب 2.6مليــار طـــن عـام 2019/2018 مقــابــــل 2.7 مليـار طــــن عـام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 ٪.

وبلــغ إنتـــاج القمــح 732.4 مليــون طن عــام 2019/2018 مقابــل 759.6 مليــــون طـــن عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 ٪ ، وبـلــــغ إنتــاج الأرز 506.3مليـــون طــــن عـــام 2019/2018 مقابــــل 509٫4 مليـون طــن عـام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.6 ٪ .



