بارما يعزل 4 لاعبين لإصابتهم بكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي بارما الإيطالي الأربعاء إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن هويتهم، إذ تم عزلهم عن باقي أعضاء الفريق وفقاً للبروتوكول الصحي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن النادي، الذي يرأسه الأمريكي كايل كروز، في بيان: "يعلن نادي بارما أن سلسلة الاختبارات الأخيرة أثبتت وجود أربع حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، تم عزل اللاعبين الأربعة وفقاً لقواعد الاتحاد الإيطالي".

وأضاف البيان: "كما يؤكد النادي أن نتائج اختبارات باقي أعضاء الفريق جاءت سلبية، بدأ الفريق حجراً صحياً وفقاً للبروتوكول، وللسلطات الصحية المختصة، مع إمكانية إجراء التدريبات بتطبيق التباعد الاجتماعي بين اللاعبين، ودون التواصل مع أي شخص من الخارج".

ويحتل بارما المركز الـ16 في ترتيب "السيري آ" بثلاث نقاط فقط جمعها من خسارتين وانتصار، وسيحل ضيفاً السبت المقبل على أودينيزي، القابع في المركز الـ19 وقبل الأخير بدون رصيد بعد 3 هزائم.

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