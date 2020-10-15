الصحف الإيطالية تسلط الضوء على نقطة ضعف المنتخب

مازال تركيز المنتخب الإيطالي لكرة القدم منصباً على تصدر مجموعته في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، من خلال الفوز في آخر مباراتين بدور المجموعات، رغم أن التعادل 1-1 مع المنتخب الهولندي، أمس الأربعاء، تسبب في خيبة أمل جزئية.





وتصدرت الفرص العديدة التي أهدرها المنتخب الإيطالي في المباراة عناوين الصحف الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، إذ كتبت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت في صفحتها الأولى "إيطاليا تسرف في إهدار الأهداف" بينما كتبت صحيفة كوريرو ديلو سبورت: "إيطاليا تهدر كثيراً، ليفاندوفسكي يتفوق" مبرزة العرض الجيد الذي قدمه قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.





وسجل مهاجم بايرن ميونخ هدفين في فوز منتخب بلاده على منتخب البوسنة والهرسك 3-0، ليتصدر المنتخب البولندي المجوعة الأولى بدوري القسم الأول، متفوقاً على نظيره الإيطالي.





في الوقت نفسه، قدم تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو الذي سجل 36 هدفاً في الدوري الإيطالي وفاز بجائزة الحذاء الذهبي متفوقاً على ليفاندوفسكي، أداء ضعيفاً بشكل عام، وارتكب خطأ فادح أمام الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، بالإضافة لخطأين آخرين، ليحصل على أقل علامة بين لاعبي المنتخب الإيطالي.





وحالياً يتصدر المنتخب البولندي المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما يقبع المنتخب البوسني في قاع الترتيب برصيد نقطتين، بعد مرور أربع جولات.





وفي برغامو، قدم المنتخب الإيطالي أداء سريعاً وقوياً وهو الأداء الذي أصبح ماركة مسجلة للفريق تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، ولكن الفريق عانى في الهجوم مثلما حدث كثيراً في المباريات الأخيرة.





وسجل المنتخب الإيطالي هدفاً مبكراً عن طريق لورينزو إنسيني ولكن دوني فاد دي بيك عادل النتيجة للمنتخب الهولندي بعدها بتسع دقائق.





بعد التأهل لنهائيات يورو 2020 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال الفوز بالمباريات العشر في مجموعة ضمت منافسين متواضعين، إذ سجل المنتخب الإيطالي 37 هدفاً وتلقى 4 أهداف، تباطأت وتيرة المنتخب الإيطالي بشكل ملحوظ في دوري أمم أوروبا الأكثر تنافسية.





وتعادل المنتخب الإيطالي في 3 مباريات من أصل 4 مباريات خاضها الفريق، وحقق المنتخب الإيطالي فوزه الوحيد على هولندا 1-0 في سبتمبر (أيلول) الماضي، وليس لديه الكثير ليفخر به من حيث الأهداف حيث سجل ثلاثة أهداف وتلقى هدفين.





ونفى مانشيني أن يكون المنتخب الإيطالي يعاني من مشاكل تهديفية، وقال ساخراً أن إيموبيلي ربما يحتفظ بأهدافه لآخر مباراتين حاسمتين في المجموعة.





ولكن، أعرب لاعبو المنتخب الإيطالي عن ثقتهم في المبادئ التكتيكية للمدرب وينتظرون بتفاؤل المباريات المقبلة.

وقال ليوناردو سبينازولا، الذي أزعج دفاع المنتخب الهولندي كثيراً: "كان بإمكاننا نقدم أداء أفضل وأن نتقدم بهدفين نظيفين".





وأضاف: "ولكننا سنسجل المزيد من الأهداف مع تقدمنا، دافع المنتخب الهولندي بشكل جيد، كما أن لاعبي خط الوسط والهجوم بالمنتخب الهولندي لديهم إمكانيات، والآن نحن بحاجة للتغلب على المنتخب البولندي، سنتدرب بقوة لفعل هذا".





وكان مقرراً في البداية أن تقام المباراة في بارما، ولكن تم نقلها لبرغامو لتكريم المدينة التي تضررت بشدة من وباء فيروس كورونا خلال فترة غلق إيطاليا من مارس (آذار) حتى مايو (أيار).





وقال ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي: "كان من المؤسف عدم الفوز، كنا نود أن نهدي الفوز لسكان برغامو، لأنهم مثل كل الإيطاليين، استجابوا واستعادوا توازنهم بعد هذا الحدث الكارثي، الذي مازلنا نعيش خلاله".





وأضاف: "نحن لا نستسلم أبداً، ونأخذ برغامو كنموذج، نحن ملزمون بالفوز في آخر مباراتين للتأهل للمرحلة النهائية، مع تصميمنا لكي نعود فريقاً كبيراً مرة أخرى".



