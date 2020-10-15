النيابة تستمع إلى أقوال صديقة فتاة المعادي المسحولة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تستمع نيابة المعادي الجزئية اليوم الخميس إلي أقوال صديقة فتاة قتلت وسحلت في بالمعادي والتي كانت برفقتها وقت الحادث.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في الواقعة أن السبب وراء الحادث هو السرقة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

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