السعودية تواجه جامايكا في مباراتين وديتين الشهر المقبل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الجامايكي وديا مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في الرياض استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلنت إدارة المنتخب السعودي في بيان لها اليوم الخميس أنه من المقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرا داخليا في الرياض، تزامنا مع فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا" في شهر نوفمبر المقبل،خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيلتقي الأخضر السعودي مع منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسيتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) خلال فترة المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي؛ حيث تقام منافسات الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، على أن تستأنف البطولة يوم 21 من ذات الشهر.

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