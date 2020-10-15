"مدينة فوة وتراثها الأثري والحضاري".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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يُجدد متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، لقاءه مع الدارسين والعاملين بمجال الآثار والمهتمين بتراثنا الأثري في ملتقاه الثقافي الخامس، وذلك يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 تحت عنوان: «مدينة فوه وتراثها الأثري والحضاري»، والذي يتناول عدة محاور عن مدينة فوه الزاخرة بالتراث الأثري والحضاري.

تطورت مدينة فوه عبر فترات تاريخية طويلة بفضل موقعها الجغرافي، ومكانتها التجارية لكونها تقع على طرق النقل والتجارة، ونالت المدينة شهرة تاريخية منذ بواكير التاريخ حتى العصور الحديثة؛ حتى أصبحت مُتحَفًا مفتوحًا للتراث الحضاري عبر العصور.

وقد برع أهلها في صناعات متعددة؛ كفنون النسيج والسجاد، والتحف الخشبية، وأضحت مقصدًا للتجار ورجال الدين؛ فأُنشئت بها المساجد والتكايا والوكالات والربوع.

وتناقش الندوة عدة محاور منها التراث الأثري لمدينة فوه وتاريخها عبر العصور، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والصناعات والحرف التقليدية بالمدينة، وصيانة وترميم آثار فوه، والتنمية السياحية والوعي الأثري.

كما يقام على هامش الندوة معرضًا للصور والصناعات والحرف التي ازدهرت في المدينة.

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