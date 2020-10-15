شاهد.. رسالة خريجي أكاديمية الشرطة في حفل التخرج
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
هدى عبدالرازق
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سطر خريجي أكاديمية الشرطة لعام 2020، بأجسادهم على أرض ساحة العرض في حفل تخرجهم عبارة "في قلبي يا مصر لشعبك مكانة.. وأمنك رسالة".
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.
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