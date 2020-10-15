أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15-10-2020

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس فى مصر، وذلك بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 709.75 جنيه.
 
عيار 21 سجل 828 جنيها.
 
عيار 24 سجل 946.25 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6642 جنيها.
 
أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع هبوط الورقة الخضراء وتزايد عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز.

ويأتي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع هبوط ملحوظ للعملة الأمريكية وسط عدم اليقين المتزايد بشأن التعافي الاقتصادي والانتخابات الأمريكية.

وتلاشت الآمال في تمرير حزمة إغاثة جديدة من فيروس كورونا بعدما رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اقتراح إغاثة بقيمة 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض، قائلة إنه "أقل بكثير مما يتطلبه هذا الوباء والركود العميق".

في حين قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، أمس الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون مساعدات قيمته 500 مليار دولار.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 12.70 دولار إلى 1907.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند مستوى 1902.71 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 93.34.

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