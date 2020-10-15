اليوم.. تشييع جثمان محمود ياسين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا أمس الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، ومن المُقرر أن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفع جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

كما ستستقبل أسرة الفنان الراحل محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة بساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وكان آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

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