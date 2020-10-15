أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح الدكتور محمد الدقاق أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، نيابة عن الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، معرضا للأثاث والديكور بجرين بلازا بمشاركة أكثر من 50 شركة ومعرض للاثاث والديكور، والذى يستمر حتى 18 أكتوبر بجرين بلازا بالإسكندرية وذلك فى إطار الخدمة المجتمعية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

وأكد " الدقاق" أنه سيتم التعاقد مع كبرى شركات الاثاث والمعارض لصالح المهندسين والحصول على تخفيضات بموجب كارنيه نقابة المهندسين لعام 2020.

ويشارك فى المعرض أكثر من 50 معرض وشركة للاثاث والديكور والمفروشات والنجف وكل ما يخص المستلزمات المنزلية فى دورته ال42 بمحافظة الإسكندرية بتخفيضات مختلفة تصل إلى 45% من كبرى شركات ومعارض الديكور والأثاث خلال فترة المعرض بالإضافة إلى عروض التقسيط بمبادرة من الشركات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)
أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يفتتح معرض آثاث وديكور (صور)

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