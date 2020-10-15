خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية مغربية، غياب ثلاثي فريق الوداد البيضاوي المغربي عن القمة المنتظرة ضد الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره الوداد مساء السبت 17 أكتوبر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.


وذكر موقع "le 360Sport" المغربي، أن المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا، سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، التي لحقت به في لقاء الفتح الرياضي المغربي.


كما يفتقد الوداد لجهود اللاعب أيوب العملود بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.


ويغيب اللاعب أشرف داري، بسبب عدم القيد الأفريقي، بعد أن تم رفع اسمه من القائمة، بعدما تعرض لإصابة طويلة منذ عدة أشهر.

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