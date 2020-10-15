جريزمان يكشف سر تألقه مع منتخب فرنسا عكس برشلونة

عبر الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز مع منتخب بلاده على حساب كرواتيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "كانت مُباراة مُعقدة، ولم تكن لطيفة للمُشاهدة أو اللعب، والأرضية كانت صعبة والخصم أيضاً، وعانينا لكن أهم شيء هو الفوز، وأظهرنا أننا أقوياء دفاعياً وأي فرصة صغيرة يمكن أن نُسجلها".

وأضاف: "‏أعتقد أنني سجلت أحد أفضل الأهداف في مسيرتي، ولكني وضعت كل قوتي في التسديدة، ولو ذهبت إلى المدرجات لكان الأمر نفسه، ولكنها دخلت في الشباك اللعينة".

ووجه جريزمان رسالة خفية لكومان قائلا: "أشعر بحالة جيدة، والمدرب ديشامب يعرف اين يوظفني مع المنتخب، وانا استغل هذا التوظيف وثقة المدرب والزملاء".

رسالة جريزمان جاءت واضحة بأنه لم يشارك في مركزه الاساسي في برشلونة ولا يتم توظيفه بشكل جيد في تشكيل الفريق على عكس ما يتمتع به مع منتخب الديوك.