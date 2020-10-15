السجن المشدد 7 سنوات لمدرس بتهمة هتك عرض "طالبة" بالشرقية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقبت محكمة جناية الزقازيق في جلستها التي عقدت بمقر المحكمة بمدينة الزقازيق مدرس "فني تشكيلي" بمدرسة في الزقازيق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بتهمة هتك عرض "طالبة" طفلة داخل المدرسة وإرسال لها مواد إباحية وصور مخلة عبر تطبيق الواتساب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامي سمير.

تعود أحداث الجناية رقم 2248 لسنة 2019 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطار من ممور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد تلقي القسم بلاغا باتهام " س. ف. أ. ح " 43 عاما مدرب فني تشكيلي مقيم بمدينة الزقازيق بهتك عرض الطفلة " أ. م. ح " والتي لم تبلغ 18 عاما بالقوة بأن استدرجها حال تواجدها بمدرسة عبداللطيف حسانين إلى أحد الماكن الخالية وارتكب جريمته كما تعرض للمجني عليه بإيجاءات إباحية وذلك باستخدام تطبيق "واتساب" حيث أرسل لها عبارات خادشة للحياء وصور مخلة بالآداب وعرض حياة المجني عليها للخطر بتهديد سلامتها داخل المدرسة.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم التحف على هاتفه الجوال وتبين وجود الرسائل والصور المخلة المرسلة للطفلة على الهاتف وتم إحالته للنيابة وإحالته إلى المحكمة التي أثبتت إدانته خلال جلسات المحاكمة وأصدرت قرارها المتقدم.

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