السيسي يشهد العرض العسكري لطلاب أكاديمية الشرطة في حفل تخرجهم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العرض العسكري لطلبة أكاديمية الشرطة خلال حفل تخرج دفعة جديدة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

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