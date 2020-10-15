إنترناسيونال يتقاسم صدارة الدوري البرازيلي مع أتلتيكو مينيرو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
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تقاسم فريق إنترناسيونال صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم مع فريق أتلتيكو مينيرو وذلك بعد فوزه على سبورت ريسيفه 5 / 3 وتعادل أتلتيكو مينيرو مع فلومينينسي 1/1 فجر اليوم الخميس في الجولة السادسة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز جريميو على بوتافوجو 3 / 1 وأتلتيكو جويانيينسي على سانتوس 1 / صفر وكورينثيانز باوليستا على أتليتكو بارانينسي بذات النتيجة.

وعلى ملعب إيلها دو رتيرو، فاز إنترناسيونال على سبورت ريسيفه  5 / 3.

وسجل أهداف إنترناسيونال باتريك بيزيرا (هدفين) في الدقيقتين 34 و76 وأبيل هيرنانديز في الدقيقة 40 ورودريجو موليدو في الدقيقة 53 ويوري ألبيرتو في الدقيقة 81.

فيما سجل أهداف سبورت ريسيفه ماركوس فينيسيوس في الدقيقة 43 وليوناردو بارسيا مونيرو في الدقيقة 56 وأدريلسون رودريجيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خلف أتلتيكو مينيرو، وتوقف رصيد سبورت ريسيفه عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، سقط أتلتيكو مينيرو في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه فلومينينسي.

وتقدم فلومينينسي بهدف سجله كايو باوليتسا في الدقيقة 20 وتعادل أتلتيكو مينيرو عن طريق جويلهيرم أرانا في الدقيقة 52.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فلومينينسي عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز جريميو على بوتافوجو 3 / 1.

وسجل أهداف جريميو دييجو دي سوزا أندراد في الدقيقة 34 وإدواردو جابريل (هدفين) في الدقيقتين 48 و66، فيما سجل هدف بوتافوجو الوحيد ماثيوس بابي في الدقيق 42.

وشهدت المباراة طرد دييجو دي سوزا أندراد، لاعب جريميو في الدقيقة53.

ورفع جريميو رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بوتافوجو عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز أتلتيكو جويانيينسي على سانتوس بهدف نظيف سجله فرانسيسكو هيون سول كيم في الدقيقة 68.

ورفع أتلتيكو جويانيينسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد سانتوس عند 24 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الخامسة، سجل إيفيرالدو هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليقود فريقه، كورينثيانز باوليستا للفوز على أتلتيكو باراناينسي بهدف نظيف.

وشهدت المباراة طرد برونو منديز لاعب كورينثيانز في الدقيقة 76.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أتلتيكو باراناينسي عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

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