عامر جروب: "دلما للتنمية " توقع عقد تمويل مع الأهلي المتحد بقيمة 450 مليون جنيه

كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة دلمار للتنمية السياحية وهي إحدى شركات مجموعة عامر القابضة عامر جروب مع البنك الأهلي المتحد عقد تمويل بقيمة 450 مليون جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن العقد يهدف تمويل مشروع بورتو هليوبوليس إحدى مشروعاتها الجديدة على مساحة أرض 27 ألف متر.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 27.608 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 690.31 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 691.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 41.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 65.36 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.



