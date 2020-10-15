محافظ الإسكندرية يوزع 500 شنطة مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بتوزيع عدد ٥٠٠ شنطة مدرسية شاملة مستلزمات وأدوات كتابية وزي مدرسي بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد محمد علوي سمك، وذلك من إجمالي 4 آلاف شنطة مدرسية تم توزيعها علي طلاب المدارس الحكومية الأكثر إحتياجا بجميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية، في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما مزيدًا بالنجاح والتوفيق. وأوضح أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمجتمع المدني تم توزيع 4 آلاف شنطة مدرسية علي مستوي المحافظة علي الطلاب الأكثر احتياجا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص المحافظة على رفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم التنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بالإسكندرية للمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب.

جاء ذلك بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالجمهورية.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ أقل من ساعتين

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار للأهلي قبل صدام الوداد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 16 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ ساعة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي