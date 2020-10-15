"مسجلين خطر".. آخر مستجدات قضية فتاة المعادي.. وفيديو كاميرات المراقبة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب مقتل فتاة المعادي دهسا تحت إطارات سيارة يستقلها 3 شبان حاولوا سرقتها.

وترصد "الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات قضية فتاة المعادي:


بداية الواقعة:

شهد شارع ٩ بمنطقة المعادي جريمة بشعة، حيث تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الاهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

ووفق للفيديو المذاع علي إكسترا نيوز أنه اثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولين يستقلان ميكروباص أجرة بانتزاع حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وسحلها بالشارع ومن ثم إلى وفاتها.

شاهد العيان:

قال شاهد العيان الوحيد بواقعة سحل فتاة المعادى، إنه شاهد مقتل فتاة في منطقة المعادي على يد مجهولين فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي.

وأضاف أنه سمع صوت صريخ فتاة تستنجد بالمارة، مشيرًا إلى أنه شهد ميكروباص أبيض اللون يرتاده 3 شباب أحدهم يمسك شنطة الفتاة وهى ترفض تركها، وفور وصولي تمكنوا من الهرب وسرقوا الشنطة.

وتابع أنه عندما اقترب من الفتاة وجدها تنزف بغزارة من منطقة الرقبة ووجود آثار طعن ووجها به جروح طفيفة، لافتًا إلى أن الواقعة لا يوجد بها أي شبهة تحرش كما هو شائع بمواقع التواصل الاجتماعي ولكنها واقعة سرقة

ضبط المتهمين:

وفي استجابة سريعة من أجهزة الأمن بالقاهرة لضبط المتورطين في قتل فتاة المعادي بعد سحلها، اذا تمكنت القوات الامنية من تحديد مكان المتهمان ومداهمة مكان اختبائهما وضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة

هدف الجريمة:
كشفت تحريات النيابة الاولوية أن دافع الجريمة هو السرقة وليس التحرش، حيث اعترف المتهمان بمحاولة سرقة حقيبة المجني عليها، وفور انتزاعها، قاموا بالهرب.

مسجلين خطر:

قالت الأجهزة الأمنية إن المتهمين مسجلين خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب – أبناء خالة- وأحدهم من منطقة مصر القديمة والثاني من منطقة بولاق الدكرور واتفقا فيما بينهم على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية، حيث يقود أحد المتهمين السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والأخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها.

تشيع جنازة فتاة المعادي:

أمرت النيابة العامة تسليم جثمان فتاة المعادي لذويها، ومن المقرر تشيع جنازة الفتاة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، ثم يتم دفنها بمقابر الأسرة في بلبيس. 

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