البورصة تربح 1.9 مليار جنيه خلال الدقائق الأولي من بدء الجلسة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  مدفوعة بمشتريات العرب ومستكملة إتجاهها الصعودي الذي بدأته بالأمس .

وربح رأس المال السوقي  نحو1.9 مليار جنيه مع بداية التعاملات، ليصل حتي الأن عند 633.5 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل عند مستوى 11365.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 2006.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل عند مستوى 2947.2 نقطة.

وإختنمت البورصة المصرية تداولات أمس  الأربعاء على صعود جماعى للمؤشرات ، و استطاع المؤشر الرئيسي تجاوز مستوي  الـ 11300 نقطة التى فقدها بجلسة الثلاثاء ، ليغلق على ارتفاع بحوالي 0.37% عند 11333 نقطة بعد أن قلص خسائره الصباحية و تحول للون الاخضر مع مشتريات من المؤسسات الأجنبية على القياديات و التجارى الدولى الذى أنهى على مكاسب طفيفة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.13 % عند 1994.97 نقطة، مدفوع بمشتريات من الافراد العرب على أسهمه الصغيرة و المتوسطة مع تبديل ادوار الصعود و جنى الارباح بين الاسهم و القطاعات و عودة قطاع الحليج النشاط الايجابى مع ارتفاعات متفاوتة لأسهم الحديد باستثناء الحديد و الصلب المصرية التى أنهت على تراجع ب 4% .


و سجل قطاع البنوك أعلى قيم تداول يليه قطاع الخدمات المالية و العقارات ثم قطاع الحليج ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.319 مليار جنيه بحجم تداول 357 مليون سهم من خلال 41988 صفقة بمخطط سيولة للشراء 53% ،. بالتداول على 188 ورقة مالية ربحت منها 110 ورقة و تراجعت 48 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 30 ورقة مالية دون تغيير، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.748 مليار جنيه مسجلا 627.914 مليار جنيه .

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