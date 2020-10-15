البورصة تربح 1.9 مليار جنيه خلال الدقائق الأولي من بدء الجلسة

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مدفوعة بمشتريات العرب ومستكملة إتجاهها الصعودي الذي بدأته بالأمس .





وربح رأس المال السوقي نحو1.9 مليار جنيه مع بداية التعاملات، ليصل حتي الأن عند 633.5 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل عند مستوى 11365.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 2006.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل عند مستوى 2947.2 نقطة.





وإختنمت البورصة المصرية تداولات أمس الأربعاء على صعود جماعى للمؤشرات ، و استطاع المؤشر الرئيسي تجاوز مستوي الـ 11300 نقطة التى فقدها بجلسة الثلاثاء ، ليغلق على ارتفاع بحوالي 0.37% عند 11333 نقطة بعد أن قلص خسائره الصباحية و تحول للون الاخضر مع مشتريات من المؤسسات الأجنبية على القياديات و التجارى الدولى الذى أنهى على مكاسب طفيفة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.13 % عند 1994.97 نقطة، مدفوع بمشتريات من الافراد العرب على أسهمه الصغيرة و المتوسطة مع تبديل ادوار الصعود و جنى الارباح بين الاسهم و القطاعات و عودة قطاع الحليج النشاط الايجابى مع ارتفاعات متفاوتة لأسهم الحديد باستثناء الحديد و الصلب المصرية التى أنهت على تراجع ب 4% .







