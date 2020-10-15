الحلقة 29 من مسلسل قيامة عثمان تتصدر تريند "تويتر"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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عاد من جديد المسلسل التركي "قيامة عثمان" ليتصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة ال 29 مساء أمس الأربعاء.


دائما يتصدر المسلسل التركي قيامة عثمان في كل أسبوع ترند وذلك مع عرض كل حلقة أسبوعيا وحقّق مسلسل نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل. في يوم الأربعاء.


مسلسل قيامة المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل.

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