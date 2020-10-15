السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن رفع قدرات طلبة أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجبليا على شاشة العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، يرصد جانب من الجهود التدريبية لرفع قدرات طلاب أكاديمية الشرطة.



