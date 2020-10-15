السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن رفع قدرات طلبة أكاديمية الشرطة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجبليا على شاشة العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، يرصد جانب من الجهود التدريبية لرفع قدرات طلاب أكاديمية الشرطة. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشاركه الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

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