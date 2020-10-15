صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم قدرتها الاستثنائية على التعامل مع أزمة كورونا

أثبتت دولة الإمارات للعالم أجمع قدرتها الاستثنائية على التعامل مع جائحة «كوفيد- 19» طوال 9 أشهر داخلياً، وخارجياً عبر دعمها وحضورها ومساندتها التي ضربت أمثلة تاريخية في التضامن الإنساني.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، أسهم نجاح المؤسسات الوطنية المعنية في مواجهة الأزمة، باحترافية عالية وكفاءة منقطعة النظير، في محاصرة انتشار الفيروس وعودة التعافي الاقتصادي سريعاً، وفق إجراءات احترازية يلتزم بها الجميع، انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن الواقع يشهد أن الإمارات اكتسبت خبرات واسعة من تجاربها الإنسانية في مساعدة العديد من المجتمعات البشرية على مواجهة حالات الطوارئ والأزمات، بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، المادية والعينية والطبية والتقنية. وقد استثمرت ذلك بنجاح في بناء منظومة متكاملة، ساعدت على درء مخاطر «كورونا»، برؤى استراتيجية متوازنة ومبادرات استباقية فعالة، عبر جهود وشراكات منسقة في الداخل والخارج.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أنه لم يكن ذلك ليتحقق لولا تكاتف مختلف الجهود بتناغم حقيقي بين شتى القطاعات الرسمية والمجتمعية وفق رؤية القيادة الرشيدة، من أجل ضمان أمن واستقرار ورفاهية وسلامة الإنسان في كل مكان