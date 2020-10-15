عرض مسلسل "شارع 9 " في هذا الموعد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل فريق مسلسل "شارع 9" تصوير المشاهد المُتبقية لهم في العديد من الأماكن متفرقة بين المعادي وأكتوبر والمقطم، كما وضع مخرج العمل محمد عبد الخالق خطة لتكثيف عدد ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تم وضع موعد مبدئي لعرض المسلسل على إحدى القنوات الفضائية في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

مسلسل "شارع 9" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق.

المسلسل يُعد التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعد تقديمهم مسلسل "بيت السلايف"، والذي شارك في بطولته بوسي، عبير صبري، أحمد صلاح حسني، منة فضالي، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصلحي، طارق صبري.

وفي سياق آخر، تنتظر رانيا يوسف حاليًا عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي،، محمد الكيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، محمد العمروسي، جيلان علاء، وسيتم عرضه في شهر نوفمبر المقبل.



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