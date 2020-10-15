حبس متهمين في واقعة سحل فتاة حتي الموت بالمعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم الخميس، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في واقعة سحل فتاة حتي القتل بمنطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيارة التي قامت بدهس المجني عليها وسحلها كانت سيارة ميكروباص يستقلها اثنين. 

وأضافت التحقيقات ان المتهمين حاولوا سرقة المجني عليها بانتزاع حقيبة يدها بشدة فاصطدمت علي الفور بسيارة متوقفة ثم توفت 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

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