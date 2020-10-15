حبس متهمين في واقعة سحل فتاة حتي الموت بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم الخميس، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في واقعة سحل فتاة حتي القتل بمنطقة المعادي.





وكشفت تحقيقات النيابة، أن السيارة التي قامت بدهس المجني عليها وسحلها كانت سيارة ميكروباص يستقلها اثنين.





وأضافت التحقيقات ان المتهمين حاولوا سرقة المجني عليها بانتزاع حقيبة يدها بشدة فاصطدمت علي الفور بسيارة متوقفة ثم توفت







