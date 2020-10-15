فيرمينيو يتغنى بمحمد صلاح وماني

أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينو ، انه يشعر بالامتنان، للعمل في خط هجوم ليفربول مع زميليه ساديو ماني ومحمد صلاح.

وسجل الثلاثي 225 هدفاً منذ اجتماعهم في آنفيلد، بوصول صلاح من روما في صيف 2017، مساهماً في حصد الريدز أربعة ألقاب.

وقال فيرمينو لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا معجب بصلاح كثيراً، وأحب الطريقة التي يلعب بها. هو يسجل الكثير من الأهداف، ولن تصدق مدى صعوبة ما يقوم به. أنا ممتن للغاية للعب بجانبه هو وماني الرائع أيضاً".

وعن مواطنه أليسون بيكر، أضاف فيرمينو: "هو رقم 1 بالنسبة لي. لا أقول ذلك لإنه زميلي في الفريق. ما يقوم به على أرض الملعب لا يصدق. خارج الملعب هو شخص رائع وصدق يق عظيم، وتجمعنا علاقة جيدة للغاية"