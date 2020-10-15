برشلونة يدشن خطة لعودة جماهيره لمدرجات الكامب نو

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن خطة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من أجل عودة الجماهير إلى ملعب الكامب نو خلال مباريات البلوجرانا في التشامبيونزليج.









وقال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " أنه سيسمح للأندية التي ستخوض غمار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالحصول على نسبة 30% من سعة جمهورها سيحضر المباريات من المدرجات.









وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن الخطة التي تقدم بها برشلونة للأمين العام للرياضة الإسبانية من أجل فتح الباب أمام فرصة حضور الجمهور إعتباراً من المباراة الأولى في دور المجموعات من أبطال أوروبا.



