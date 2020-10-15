شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي غياب نجم القلعة الحمراء عن موقعة الوداد المغربي.









وفي تصريحات عبر برنامج الإذاعي على أون سبورت إف إم قال شوبير: "من المستحيل لقحاق محمود كهربا بمباراة الأهلي وسيتم وضعه على دكة البدلاء".









وأضاف: " خوض معلول وجيرالدو لمران الفريق عقب العودة من المطار مباشرةً يعكس حالة التركيز الكبيرة التي يتحلى بها المارد الأحمر والتي فرضها موسيماني".









وأنهى شوبير أن تشكيل الأهلي في المباراة سيكون على النحو التالي :-





محمد الشناوى ومحمد هانى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى وحسين الشحات وأجايى وأليو بادجى



