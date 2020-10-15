انتهاء تصوير مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري في هذا الموعد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يواصل أبطال مسلسل "الوجه الآخر" تصوير المشاهد الأخيرة لهم، ومن المُقرر أن ينتهوا تمامًا من التصوير الأسبوع المقبل، حيث يكثف المخرج سميح النقاش عدد ساعات التصوير وبدون الحصول على أجازات لكي يتمكنوا من انتهاء العمل في الموعد المحدد له.


مسلسل "الوجه الآخر" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصري، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، حنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذان يواجهان صعوبة في الإنجاب، كما يتعرض يحيى لضغوط عالية تسبب في توريطه بعلاقة غرامية مع شقيقتها فرح، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

أخبار تهمك

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 20 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ 40 دقيقة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 16 ساعة

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي