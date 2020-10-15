انتهاء تصوير مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري في هذا الموعد

Advertisements





يواصل أبطال مسلسل "الوجه الآخر" تصوير المشاهد الأخيرة لهم، ومن المُقرر أن ينتهوا تمامًا من التصوير الأسبوع المقبل، حيث يكثف المخرج سميح النقاش عدد ساعات التصوير وبدون الحصول على أجازات لكي يتمكنوا من انتهاء العمل في الموعد المحدد له.





مسلسل "الوجه الآخر" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصري، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، حنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.



وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذان يواجهان صعوبة في الإنجاب، كما يتعرض يحيى لضغوط عالية تسبب في توريطه بعلاقة غرامية مع شقيقتها فرح، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.



