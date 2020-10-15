استقالة رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف
رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة إنترفاكس، باستقالة رئيس قرغيزستان سورونباي جينيبكوف.

 

وفي وقت سابق، أمر سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان، بفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة بيشكيك ونشر قوات للجيش في المدينة لمنع الاضطرابات الأمنية.

 

وأكد مكتب جينبيكوف، أن حالة الطوارئ التي يبدأ سريانها اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة الثامنة من صباح 21 أكتوبر الجاري تأتي على خلفية خطر اندلاع أعمال عنف بما يهدد حياة وصحة المواطنين نتيجة للاضطرابات الأمنية الجماعية.

 

وعين جينبيكوف نائب وزير الداخلية ألمازبيك أوروزالييف حاكما للمدينة خلال فترة سريان حالة الطوارئ.

 

وذكرت الخدمة الصحفية الخاصة للرئيس: "رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف وقع المرسوم بقبول استقالة رئيس الوزراء كوباتبك بورونوف وفقًا للمادةالخاصة بذلك في دستور جمهورية قيرغيزستان والقانون الدستوري لحكومة جمهورية قيرغيزستان"، وفق ما نقلته وكالة أنباء قابار الرسمية في قيرغيزستان.

 

وتعتبر الحكومة القيرغيزية بذلك مستقيلة.ووفقًا للمرسوم، من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أداء واجبات أعضاء الحكومة القيرغيزية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

الجدير بالذكر أنه عقب الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان التي جرت في 4 أكتوبر، نظمت بعض الأحزاب السياسية، التي خسرت الانتخابات، احتجاجات يوم الاثنين للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

 

واستولى المشاركون في الاحتجاج على مبنى البرلمان واستقال رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وألغت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأول نتائج الانتخابات البرلمانية.

 

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