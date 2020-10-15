طلاب "الشرطة" يرسمون بأجسادهم علم مصر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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رسم طلاب كلية الشرطة بأجسادهم علم مصر خلال عرض الدراجات، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

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