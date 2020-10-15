ماجد المصري ينتهي من تصوير الوجه الاخر بهذا الموعد

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ينتهي الفنان ماجد المصري، من تصوير مشاهده في مسلسل "الوجه الاخر" الاسبوع المقبل، حيث أن المخرج يكثف عدد ساعات التصوير.





مسلسل "الوجه الاخر" يعرض حاليا عبر شاسة cBc وهو ثاني بطولة مطلقة ل ماجد المصري، وحقق نجاح كبير ولاقي تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا.





المسلسل من بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.