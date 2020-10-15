"مجسم الوزارة".. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية



شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة.



أهدى اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية تذكارية عبارة عن مجسم لوزارة الداخلية.