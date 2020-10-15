زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

Advertisements





أعربت الفنانة منة شلبي عن حزنها الشديد بشأن ما تعرضت له ضحية المعادي والتي تم التحرش بها وقتلها، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتحرشين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت منة شلبي تغريدة جديدة قالت فيها:"أطالب بأقصى العقوبة علي أي متحرش، ولا يوجد مبرر لا لبس و لا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد أبدًا".



وتابعت منة شلبي قائلة:"زعلانة علي النخوة والرجولة اللي بتتلاشى من بعض رجال بلدي، اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا العبث !".





وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة منة شلبي حاليًا عرض فيلم "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.