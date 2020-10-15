رئيس أكاديمية الشرطة: الكلية منارة تعليمية في محيطها خاصة للوافدين



وأشار "إبراهيم"، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنهم يحتفلون بتخريج 1501 طالب منهم 51 طالب وافد، منوها بأن معهد بحوث الشرطة قام بتدريب عدد من الكوادر من دول أخرى، موجها رسالة لطلبة الكلية، قائلا: "كونوا على قدر مسئولية حماية الوطن.



شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة.



وجه اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، التحية لوزير الداخلية لجهوده في تطوير الأكاديمية، مشيرًأ إلى أنهم أكاديمية الشرطة منارة تعليمية في محيطها خاصة للوافدين.