رئيس أكاديمية الشرطة: الكلية منارة تعليمية في محيطها خاصة للوافدين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وجه اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، التحية لوزير الداخلية لجهوده في تطوير الأكاديمية، مشيرًأ إلى أنهم أكاديمية الشرطة منارة تعليمية في محيطها خاصة للوافدين.

وأشار "إبراهيم"، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنهم يحتفلون بتخريج 1501 طالب منهم 51 طالب وافد، منوها بأن معهد بحوث الشرطة قام بتدريب عدد من الكوادر من دول أخرى، موجها رسالة لطلبة الكلية، قائلا: "كونوا على قدر مسئولية حماية الوطن. 

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ساعة و نصف

شوبير يؤكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الوداد

منذ 39 دقيقة

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ حوالي 3 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 20 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 8 ساعات

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي