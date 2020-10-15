اليوم.. مباريات هامة لغزل شبين وميت خاقان وتلا وسرس الليان بالقسم الثالث

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الخميس، مباريات الجولة قبل الأخيرة، للموسم الحالي من منافسات (المجموعة العاشرة) لمسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي، فريق مركز شباب تلا مع فريق ديرب نجم، ويحل غزل شبين ضيفا على الشرقية، وفي ملعب الباجور، يلتقي سرس الليان مع عرب الرمل.

كما سيلتقي ميت خلف مع فريق مركز شباب أبو حماد، ويستضيف فريق ميت خاقان، نظيرة فريق فاقوس، ويواجه بلبيس فريق أبو كبير، ويحل فريق دقادوس ضيفا على مركز شباب ديرب نجم.

وأسفرت الجولة السابقة عن تعادل بلبيس مع تلا بدون أهداف، وفاز أبو حماد على دقادوس بثلاثية نظيفة، وتعادل الغزل مع ميت خلف بهدف لمثله، وفوز سرس الليان على شباب ديرب بهدفين دون رد.

كما شهدت الجولة السابقة، تعادل عرب الرمل مع ميت خاقان، بدون أهداف، وفوز فاقوس على أبو كبير،  بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 52 نقطة
2- الشرقية 46 نقطة
3- بلبيس 36 نقطة
4- عرب الرمل 34 نقطة
5- شباب تلا 33 نقطة
6- غزل شبين 32 نقطة
7- فاقـوس 32 نقطة
9- ميت خاقان 30 نقطة
8- شباب ديرب 28 نقطة
10- شباب أبو حماد 28 نقطة
11- ميت خلف 25 نقطة
12- دقادوس 23 نقطة
13- أبو كبير 19 نقطة
14 ديرب نجم 17 نقطة

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