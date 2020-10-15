نكسة الكأس تؤرق بيراميدز قبل موقعة الكونفدرالية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خسارة جديدة هذه المرة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء على ملعب إستاد الجبل الأخضر لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.


وجاءت الخسارة قبل أيام قليلة من مواجهة بيراميدز لفريق نادي حوريا كوناكري الغيني لحساب مباريات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.


وتخشى إدارة الفريق أن يؤثر الخروج من كأس مصر على مردود اللاعبين في البطولة القارية خاصةً وأن بيراميدز وصل لنهائي الكأس الموسم الماضي.


في الوقت الذي كان فيه الجميع بالإدارة يسعون إلى الحصول على المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم للمرة الأولى تاريخياً لكن التعادل مع الأهلي قلل فرص الفريق في الحصول على مقعد الوصافة الذي إقترب من الزمالك.

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