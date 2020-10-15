آخر تطورات ملف تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر تطورات موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من تجديد عقده مع ريال مدريد.

 

وينتهي عقد مودريتش مع الريال بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يسعى للاستمرار بقميص الميرنجي.

 

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن مودريتش ينوي الاستمرار موسمًا آخر بين جدران النادي الملكي، إذ يحلم بالاعتزال بقميص الريال.

 

ولا ينوي مودريتش الرحيل عن ريال مدريد، ومع ذلك، فهو يدرك أنه قرار لا يعتمد عليه فقط، وأن النادي من حقه ألا يجدد عقده.

 

وأوضح التقرير، أن قرار تجديد عقد مودريتش، سيعتمد على ما سيقدمه اللاعب بقميص ريال مدريد هذا الموسم، وإذا سارت الأمور كما هي حاليًا، سيبقى مودريتش مع ريال مدريد، حيث يعتمد عليه زيدان بشكل أساسي، ولا يبدو أن مستواه تأثر بتقدمه في العمر.

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