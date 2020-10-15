علي ربيع يكشف عن التزامه الشديد في فترة الحجر المنزلي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان علي ربيع، عن التزامه الشديد في فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم.


وقال ربيع خلال لقائه في برنامج معكم مني الشاذلي "” كنت بلبس 3 كمامات فوق بعض وكنت برش كحول وكنت برش المخدة بالكحول وجاتلي حالة من الوسوسة والخوف من فيروس كورونا وكنت بحس أن لو مغسلتش شعري ولمست المخدة يبقى كورونا لزقت في المخدة".


وتابع "عشت ايامًا صعبة بسبب التزامي الشديد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، اشتريت كمامات وكحول بكثرة ولم أشتر أدوية أو فيتامينات على الإطلاق وأنا بخاف من الدواء بشكل كبير

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