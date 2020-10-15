لغز إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أكد فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، أنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة النجم كريستيانو رونالدو بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، خلال وجوده ضمن صفوف المنتخب.

وقال سانتوس في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية: :منذ يوم الإثنين، ونحن محاصرون تمامًا أتى العمال واللاعبون ولم يأت أحد بعدهم".

وكان الاتحاد البرتغالي أعلن أمس إصابة رونالدو بعدوى فيروس كورونا المستجد، ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة أمام نظيره السويدي اليوم في لشبونة، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له رونالدو، يغيب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمباريات مقبلة، في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا.