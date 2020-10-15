بغداد تلغي عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة تابو

ألغت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة تابو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد ووجهت وزارة النفط العراقية، الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض.

وقالت وزارة النفط، إنها ستقوم بإختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة.

وأوضحت النفط العراقية، أن المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب.