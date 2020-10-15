الصليب الأحمر الدولي: عملية تبادل الأسرى في اليمن ستتم خلال ساعات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
وكالات
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أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، أن عملية تبادل الأسرى في اليمن ستتم خلال ساعات، مؤكدًا أن الأمور تسير حتى الآن وفق الخطة المرسومة، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، رحب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي،  بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وأشارالعقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى .

 

وتثمّن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولًا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

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