مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

فجر الإعلامى مهيب عبد الهادى، مفاجأة مدوية، بعدما أكد إن المدير الفنى لفريق الأهلى، بيتسو موسيمانى، لم يحسم بعد قراره بشأن المدافع الثاني في مباراة الوداد.

وقال "مهيب"، خلال تقديمه برنامج "اللعيب" المذاع على "إم بى سى مصر"، أن موسيمانى سيعقد اجتماعا للاختيار بين أحمد فتحى أو حمدى فتحى للعب فى قلب الدفاع.

وأوضح أن إدارة الأهلى ستجدد المفاوضات مع أحمد فتحى، للإبقاء عليه ضمن صفوف القلعة الحمراء، إلا أنه لا يملك من أمره شيئًا نظرًا لتوقيعه على عقود انتقاله إلى بيراميدز".

وأشار "مهيب"، إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لفتحى فى الاستمرار مع الأهلى فإن ذلك سيكون بالطرق الودية إذا كان ذلك متاحًا، أو من خلال صفقة تبادلية مع بيراميدز.