مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فجر الإعلامى مهيب عبد الهادى، مفاجأة مدوية، بعدما أكد إن المدير الفنى لفريق الأهلى، بيتسو موسيمانى، لم يحسم بعد قراره بشأن المدافع الثاني في مباراة الوداد.

 

وقال "مهيب"، خلال تقديمه برنامج "اللعيب" المذاع على "إم بى سى مصر"، أن موسيمانى سيعقد اجتماعا للاختيار بين أحمد فتحى أو حمدى فتحى للعب فى قلب الدفاع.

 

وأوضح أن إدارة الأهلى ستجدد المفاوضات مع أحمد فتحى، للإبقاء عليه ضمن صفوف القلعة الحمراء، إلا أنه لا يملك من أمره شيئًا نظرًا لتوقيعه على عقود انتقاله إلى بيراميدز".

 

وأشار "مهيب"، إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لفتحى فى الاستمرار مع الأهلى فإن ذلك سيكون بالطرق الودية إذا كان ذلك متاحًا، أو من خلال صفقة تبادلية مع بيراميدز.

أخبار تهمك

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ ثلث ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

رانيا علواني تكشف أسباب إبتعادها عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

07:37 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي