راشفورد يدشن مبادرة جديدة لإنقاذ الأطفال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قدم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلتماس عبر شبكة الإنترنت حث من خلاله الحكومة في بريطانيا على دعم بعض الأطفال المعرضين للخطر لحملة القضاء على فقر الطفل الغذائي.


وبعد الحملة التي قام بها بتوفير وجبات غذائية مجانية للإطفال خلال فترة إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تلقى راشفورد تكريم كبير بسبب ما نجح فيه من دفع الحكومة للإعتناء بالأطفال.


وأطلق راشفورد حملة للقضاء على فقر الأطفال الغذائي ونجح في لم شمل 20 جميعة خيرية وبعض رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الغذاء.

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