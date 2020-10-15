خبير: الاقتصاد المصري قادر على تلقي الصدمات ومتنوع

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قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، ويستكمل مسيرة النجاح خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأشار "أبوزيد"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن إيرادات الدولة على مستوى مختلف القطاعات تتحسن، منوها بأن هناك زيادة في الايرادات عن المصروفات قبل خصم أقساط الديون، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع وقادر على تلقي الصدمات.



وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات، فضلا عن تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، منوها بأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تساهم في إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية في مصر.



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ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.



مصر تحتل المرتبة الأولى بأفريقيا

ومنذ أشهر، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي مؤخرا والذي يوضح احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا عام 2019.



ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الموجهة للقارة الإفريقية شهدت انخفاضا بلغت نسبته 10% بالمقارنة بعام 2018، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول الأفريقية باستثناء مصر التي شهدت زيادة نسبتها 11% لتصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 9 مليار دولار.



الأولى في الاستثمار الأجنبي بالشرق الأوسط

كما أصدرت مؤسسة “FDI Intelligence” وهي شركة خدمات دولية تقدم ترويج الاستثمار وحلول التنمية الاقتصادية تقريرًا عن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت فيه أن مصر تقدمت في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، لتحتل المركز الأول في المنطقة، باستثمارات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018 باستثمارات قيمتها 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.



ووفقًا للتقرير، استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، وكذلك احتلت المركز 15 عالميًا في 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018، كما احتلت مصر المركز الثاني من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد يبلغ 136 مشروعًا، مقارنة بحصولها على المركز الثالث في عام 2018 بعدد 85 مشروعًا.

