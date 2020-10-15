الحيرة تضرب مدرب الرجاء قبل موقعة الزمالك

بات جمال السلامي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي مطالب بسد الفراغ الذي يعاني منه الفريق وبالأخص على مستوى الظهير إستعداداً لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.









وسبق وأن أعلن محمد العرصي طبيب الفريق المغربي غياب ثلاثة لاعبين عن مواجهة المارد الأبيض منهم الظهير الأيمن عمر بوطيب وعبدالرحيم الشاكير حيث سيمثل غياب الثنائي فراغ كبير بالنظر إلى خبراتهما.









ويفاضل السلامي بين عبدالإله مدكور الذي لعب دقائق عديدة خلال المباريات الأخيرة أو محمد مكعازي الذي ينشط في مركز وسط الملعب ورغم ذلك يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن.



